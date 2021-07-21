У самарца за долги по налогам арестовали Lincoln

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Судебные приставы-исполнители г. Самары составили акт описи и ареста автомобиля марки Lincoln. Собственник задолжал по налогам более 100 тысяч рублей.

В отношении жителя областной столицы в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре возбуждено исполнительное производство о взыскании с него налогов в размере более 100 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем должник был предупрежден о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с Федеральным законом

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Однако к погашению задолженности мужчина не приступил.

Судебным приставом-исполнителем с целью проверки имущественного положения должника в регистрирующие органы были направлены запросы и установлено, что мужчине принадлежит автомобиль марки Lincoln. В результате рейдового мероприятия иномарка, принадлежащая мужчине, была обнаружена. В отношении транспортного средства судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста.

Теперь у должника есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае если мужчина долг не оплатит, то арестованный автомобиль оценят и передадут для дальнейшей реализации на торгах. Вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности.