Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
В сентябре россияне смогут наблюдать два метеорных потока
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
в европейской части России прогнозируется теплый сентябрь
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта
Разница в размере пенсий в разных регионах РФ превысила два раза
Российские космонавты поздравили школьников с Днем знаний с борта МКС
В России запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта

1 сентября 2025 10:17
У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта

В отдел полиции Самары обратился 31-летний местный житель с заявлением о хищении 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчина создал аккаунт в игре с редкими персонажами и артефактами. После чего неизвестный написал в сообщениях местному жителю, и сказал, что его заинтересовал профиль и предложил приобрести его аккаунт за сумму в размере 40 000 рублей. Неожиданный заработок заинтересовал мужчину и он согласился на сделку.

Покупатель убедительно объяснял все детали. Когда дело дошло до продажи профиля, неизвестный сообщил, что внезапно изменился лимит на переводы и попросил перевести 13 000 рублей для пополнения лимита, и заверил, что позже вернет всю сумму обратно. Самарчанин не обратил внимания на слишком спешную переписку и несмотря на это, он перевел сумму на указанный счет.

После перевода “покупатель” стал избегать общения, а затем удалил свой профиль. Мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Новости по теме
31 августа 2025, 12:29
30 августа 2025, 11:03
29 августа 2025, 12:48
1 сентября 2025  10:54
1 сентября 2025  10:40
1 сентября 2025  09:45
1 сентября 2025  09:27
31 августа 2025  11:55
