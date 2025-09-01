У самарца выманили 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта

120

В отдел полиции Самары обратился 31-летний местный житель с заявлением о хищении 13 000 руб за несостоявшуюся продажу аккаунта.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчина создал аккаунт в игре с редкими персонажами и артефактами. После чего неизвестный написал в сообщениях местному жителю, и сказал, что его заинтересовал профиль и предложил приобрести его аккаунт за сумму в размере 40 000 рублей. Неожиданный заработок заинтересовал мужчину и он согласился на сделку.

Покупатель убедительно объяснял все детали. Когда дело дошло до продажи профиля, неизвестный сообщил, что внезапно изменился лимит на переводы и попросил перевести 13 000 рублей для пополнения лимита, и заверил, что позже вернет всю сумму обратно. Самарчанин не обратил внимания на слишком спешную переписку и несмотря на это, он перевел сумму на указанный счет.

После перевода “покупатель” стал избегать общения, а затем удалил свой профиль. Мужчина понял, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.