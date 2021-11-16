У самарца отобрали лом черных металлов

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Судебные приставы г. Самары передали на уничтожение лом черных металлов, конфискованный у мужчины.

В ходе проверки у жителя г. Самары обнаружили дома лом черных металлов, что является нарушением ст. 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом

и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения». В отношении мужчины составили административный протокол.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что гражданин нарушил порядок обращения с ломом черных металлов, предусмотренный Федеральным законом

N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией лома.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина возбуждено исполнительное производство. Лом черных металлов, являющийся предметом административного правонарушения, конфискован и передан судебным приставом представителям Росимущества для последующего его уничтожения.