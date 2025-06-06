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У самарца конфисковали автомобиль, который использовался для перевозки прекурсоров

6 июня 2025 10:58
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У самарца конфисковали автомобиль, который использовался для перевозки прекурсоров

За незаконную перевозку прекурсоров для производства наркотических средств судебные приставы Советского района г. Самары арестовали у местного жителя автомобиль «TOYOTA» и отправили его в зону СВО.

Для перевозки специальных веществ молодой человек использовал личный автомобиль. Именно в его багажнике и была обнаружена запрещенная продукция. Вместе с ним был задержан и его приятель.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Также постановлено конфисковать транспортное средство, на котором перевозились запрещенные вещества.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Машину арестовали, изъяли и передали в Министерство обороны для последующей отправки в зону проведения СВО.

Теги: Судебные приставы

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