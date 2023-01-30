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У самарца арестовали дорогостоящее авто за многотысячный долг по штрафам

30 января 2023 11:26
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У самарца арестовали дорогостоящее авто за многотысячный долг по штрафам

Житель г. Самары, имея 33 неоплаченных штрафа ГИБДД, продолжал нарушать ПДД и уклоняться от оплаты задолженности. За долг мужчины в 170 тысяч рублей судебные приставы арестовали его «Mercedes-Benz».

В Межрайонное отделение  судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре поступили  исполнительные документы о взыскании с жителя областной столицы многочисленных штрафов ГИБДД. Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину о возбужденных исполнительных производствах и предупредил о мерах принудительного взыскания в случае неуплаты долга в добровольный срок. Однако должник проигнорировал требования сотрудника Службы и всячески уклонялось от исполнения обязательств. В рамках исполнительных производств судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора.

Зная, что должник является собственником дорогостоящего автомобиля «Mercedes-Benz», судебный пристав-исполнитель объявил транспортное средство в розыск. В ходе разыскных мероприятий должностными лицами Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску транспортное средство было установлено: сотрудники ГИБДД задержали владельца  Mercedes за очередное нарушение ПДД.

Прибывшие на место судебные приставы составили в отношении имущества должника акт описи и ареста. Автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации. 

Теперь мужчине предстоит в ближайшее время погасить долг в 170 тысяч рублей или же расстаться со своей иномаркой.

Теги: Судебные приставы

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