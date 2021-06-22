У самарского браконьера отобрали раков и вернули обратно в воду

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В Красноглинском районе Самары, в ходе проведения профилактического мероприятия, участковые уполномоченные полиции совместно с представителями отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области вернули в естественную среду обитания раков, добытых незаконным способом.

Мобильная группа из представителей двух ведомств проводила мониторинг реки Сок. При патрулировании правоохранители выявили факт незаконной добычи биоресурсов двумя мужчинами 1985 и 1999 годов рождения. Подозреваемые в браконьерских действиях – ранее не судимые местные жители, не стали отрицать своей причастности к противоправной деятельности и сознались в содеянном.

С места происшествия полицейские изъяли улов, лодку, гидрокостюмы и снаряжение мужчин, используемое в незаконной добыче ресурсов. Ущерб, причинённый государству, составил более 140 тысяч рублей.

Сотрудники полиции и росрыболовства выпустили раков обратно в среду обитания – реку Сок. Общее количество ракообразных составило 625 экземпляров общей массой более 25 килограмм.

Возбуждено уголовное дело, солобщает облМВД.