У должника за воду в Самаре арестовали машину

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Интересно, а есть ли граница в рублях или днях, после пересечения которой неплательщик добровольно оплачивает накопившиеся долги?.. Экспериментальным путем это выяснить пока не удалось, терпение у сотрудников «РКС-Самара» кончается раньше, чем просыпается совесть неплательщиков.

От абонента Р. с ул.Футболистов ждали оплаты не год и не два, регулярно напоминая абоненту об обязанности. Но он не перечислил ресурсному предприятию ни рубля с апреля 2021 года, накопив долг более 70 тысяч! Суд и приставы ждать не стали, решение приняли быстро: долг взыскать, а для ускорения арестовать машину, которой должник, не смущаясь, пользуется. Бензин в долг не льют, значит деньги имеются. А раз так, то в первую очередь должны быть оплачены уже потреблённые жизненно важные ресурсы.

Для подкрепления тезиса о необходимости своевременной оплаты услуг ЖКХ, а тем более полученных исполнительных документов, судебные приставы провели с должником беседу и наложили арест на транспортное средство. Если через две недели долг за водоснабжение и водоотведение не будет оплачен, машину продадут, средства перечислят в «РКС-Самара».