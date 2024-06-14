У должника за воду в Самаре арестовали машину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Приволжье мужчина угнал машину приятеля и совершил на ней ДТП
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
В Госдуме предлагают ужесточить ответственность за побои в семье
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
Место прибытия и отправления скорого пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара изменяется 16 и 17 июня
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
51% молодых россиян остались работать в компании по итогам последней стажировки
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
-0.81
EUR 94.83
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Самарцев приглашают на праздник в честь 60-летия фирменного поезда «Жигули»!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У должника за воду в Самаре арестовали машину

14 июня 2024 09:59
187
У должника за воду в Самаре арестовали машину

Интересно, а есть ли граница в рублях или днях, после пересечения которой неплательщик добровольно оплачивает накопившиеся долги?.. Экспериментальным путем это выяснить пока не удалось, терпение у сотрудников «РКС-Самара» кончается раньше, чем просыпается совесть неплательщиков.

 От абонента Р. с ул.Футболистов ждали оплаты не год и не два, регулярно напоминая абоненту об обязанности. Но он не перечислил ресурсному предприятию ни рубля с апреля 2021 года, накопив долг более 70 тысяч! Суд и приставы ждать не стали, решение приняли быстро: долг взыскать, а для ускорения арестовать машину, которой должник, не смущаясь, пользуется. Бензин в долг не льют, значит деньги имеются. А раз так, то в первую очередь должны быть оплачены уже потреблённые жизненно важные ресурсы.

  Для подкрепления тезиса о необходимости своевременной оплаты услуг ЖКХ, а тем более полученных исполнительных документов, судебные приставы провели с должником беседу и наложили арест на транспортное средство. Если через две недели долг за водоснабжение и водоотведение не будет оплачен, машину продадут, средства перечислят в «РКС-Самара».

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова рекомендовала опыт «РКС-Самара»
11 июня 2024, 11:38
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова рекомендовала опыт «РКС-Самара»
Ресурсное предприятие с 2013 года реализовало мероприятий, направленных на улучшение надежности водоснабжения и водоотведения, на сумму более 9,5 миллиардов... ЖКХ
445
Электронные платёжные документы «РКС-Самара» всегда достигнут цели.
10 июня 2024, 14:48
«РКС-Самара» предлагают оформить отправку квитанций по электронной почте
Электронные платёжные документы «РКС-Самара» всегда достигнут цели. ЖКХ
581
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
07 июня 2024, 15:19
РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись. ЖКХ
656
В центре внимания
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
29
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
14 июня 2024  11:24
В Самаре ДГХиЭ приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО
27
Также на встрече обсуждались проблемные вопросы, касающиеся деятельности РКЦ.
13 июня 2024  22:32
Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором РКЦ "Прогресс" Дмитрием Барановым меры поддержки предприятия
455
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
13 июня 2024  13:58
26 проектов Самарской области стали победителями второго конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив
985
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области».
13 июня 2024  13:55
В регионе стартовал пилотный проект «Команда развития Самарской области»
420
Весь список