Тройное ДТП в Куйбышевском районе Самары: пострадала женщина

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22 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человек, 2 погибло.

В Куйбышевском районе Самары в 09:05 51-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2113 двигалась по ул. Уральская со стороны Енисейского проезда в направлении ул. Утевская. В пути следования возле дома № 67 допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте где это не запрещено) и допустила столкновение с автомобилем Lada Priora, под управлением 63-летнего водителя, по инерции транспортное средство отбросило на припаркованный на обочине автомобиль Lada Niva, в котором находился 48-летний мужчина. Предполагаемая нарушительница с места ДТП госпитализирована.