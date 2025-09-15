Я нашел ошибку
Главные новости:
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Триста квадратных метров сухой травы охватил пожар в Нефтегорском районе

15 сентября 2025 13:33
117
Триста квадратных метров сухой травы охватил пожар в Нефтегорском районе

На месте пожара работали нефтегорские и богатовские пожарные-спасатели.

14 сентября в 17 часов 37 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на трассе Нефтегорск – Богатое горит сухая трава.
К месту вызова были направлены расчёт пожарно-спасательной части № 105 Отряда № 36 в количестве 3 человек личного состава на одной единице техники и пожарный расчет пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15 в количестве 3 человек личного состава на 1 единице техники.
По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 300 квадратных метров. Локализация пожара объявлена в 18 часов 00 минут, ликвидация открытого горения - в 18 часов 15 минут. На тушении пожара поданы ствола «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

