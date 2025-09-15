Триста квадратных метров сухой травы охватил пожар в Нефтегорском районе

117

На месте пожара работали нефтегорские и богатовские пожарные-спасатели.

14 сентября в 17 часов 37 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на трассе Нефтегорск – Богатое горит сухая трава.

К месту вызова были направлены расчёт пожарно-спасательной части № 105 Отряда № 36 в количестве 3 человек личного состава на одной единице техники и пожарный расчет пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15 в количестве 3 человек личного состава на 1 единице техники.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 300 квадратных метров. Локализация пожара объявлена в 18 часов 00 минут, ликвидация открытого горения - в 18 часов 15 минут. На тушении пожара поданы ствола «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"