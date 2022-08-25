Три ребенка пострадали в ДТП в Самаре

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24 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с 20 пострадавшими и 1 погибшим.

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Кировском районе г.Самара. 33-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Granta», двигался по ул. Победы в направлении проспекта Кирова. В пути следования, на регулируемом перекрестке при включении разрешающего сигнала светофора (зеленый), не предоставил преимущество в движении автомобилю «Lada 21124» под управлением 34-летней женщины, который заканчивал маневр, проезд перекрестка и допустил столкновение с ним. С места происшествия с незначительными травмами в медицинское учреждение доставлены 3 ребенка (трехлетний, шестилетний и семилетний), находившиеся в салоне автомобиля «Lada 21124» без детских удерживающих устройств, где им назначено амбулаторное лечение.