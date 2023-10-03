Треть россиян сталкивались с мошенническими приложениями банков

Я нашел ошибку
Главные новости:
В гости к школьникам 1 и 3 классов пришел сказочный герой Теплослав, вместе с которым ребята отвечали на вопросы веселой викторины.
Энергетики «Т Плюс» открыли очередной сезон уроков энергобезопасности и экологии для самарских школьников
. До 15 ноября на официальном сайте фестиваля принимают заявки от творческих объединений.
Стартовал V сезон Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»
Необходимо ускорить преобразования в историческом центре Самары.
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию исторического центра областной столицы
Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем!».
4 октября в Самаре  будут включены электросирены и сиренно-речевые установки
С 1 по 7 октября Самарский институт культуры принимает проект «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» – победитель федерального конкурса «Росмолодежь».
В Самаре, в МКТК «Дирижабль», впервые выступит мультиинструментальный молодежный оркестр
Ожидается, что в Тольятти на Всероссийскую спартакиаду соберутся около 300 особенных спортсменов из 23 регионов страны.
В Тольятти пройдет Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике 
В соревнованиях принимают участие более 300 сотрудников полиции со всей России.
В спортивном комплексе ЦСКА ВВС Самары стартовал чемпионат МВД по плаванию
В Самарской губернии стартовала региональная общественная Акция «Благородство»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.48
1.07
EUR 103.87
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
В Самарском парке Дружба покажут ретро-автомобили
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Треть россиян сталкивались с мошенническими приложениями банков

3 октября 2023 10:20
191
Треть россиян сталкивались с мошенническими приложениями банков

По этой причине 42% хранит лишь небольшое количество денег на карте. 

По результатам исследования ITFB Group, 76% россиян продолжают пользоваться приложениями банков, удаленных с AppStore и Google Play. При этом треть (33%) опрошенных отмечает, что они сталкивались с мошенническими приложениями, а  4% респондентов потеряли деньги.

После введения санкций против российских банков и удаления их приложений из маркетов смартфонов, увеличилось количество их мошеннических клонов, распространяющихся по разным каналам. Респонденты, столкнувшиеся с клонами банковских приложений, рассказали, что мошенники распространяют ссылки через мессенджеры, соцсети и электронную почту (44%), звонят по телефону и убеждают установить «обновленное» приложение банка (35%). На маркетах смартфонов фейковое ПО встречали 12% опрошенных, еще 9% переходили на фишинговый сайт. 

«Мошеннические клоны максимально похожи на официальные приложения. Распространять вредоносное ПО через маркеты смартфонов у мошенников получается не всегда, поэтому они широко используют социальную инженерию и убеждают пользователей установить приложение с помощью соцсетей, мессенджеров, телефонных обзвонов. Для того чтобы заметить несоответствие, нужна насмотренность, которой зачастую нет у неопытного пользователя. Поэтому нередко люди узнают о том, что скачали мошенническое ПО уже постфактум, когда деньги потеряны», — рассказывает Никита Бородкин, руководитель отдела iOS-разработки департамента мобильной разработки ITFB Group.

Россияне продолжают активно пользоваться приложениями банков, даже если они удалены из маркетов. Так, около 40% опрошенных используют софт, установленный до февраля 2022 года. Четверть респондентов сказали, что после введения санкций скачали и установили приложение по ссылке с официального сайта банка, 12% обратились за помощью к сотрудникам банка. У 9% опрошенных официальное приложение банка по-прежнему доступно в маркетах смартфонов, так как банк не под санкциями. Часть россиян (14%) совсем не пользуется банковским мобильным софтом. 

«При скачивании банковского приложения с AppStore или Google Play не всегда можно однозначно установить соответствие. И официальные, и мошеннические программы распространяются на маркетах под сторонними юрлицами или разработчиками. Для того чтобы обезопасить себя, лучше всего обратиться за помощью к менеджеру банка и опираться на официальные источники информации, где обычно указывается ссылка на новое выпущенное приложение», — делится рекомендациями Никита Бородкин.

Многие россияне стараются не держать на карте крупную сумму (42%). Каждый пятый опрошенный (22%) хранит на карте все свои деньги, предпочитая устанавливать суточные, недельные или месячные лимиты на снятие наличных или переводы. В этом случае, даже если мошенник завладеет данными карты, он не сможет снять с карты больше суммы лимита. Полностью снимают все деньги 9% опрошенных. 

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарец перевел мошенникам более 6 млн рублей, когда решил сменить тариф
03 октября 2023, 11:22
Самарец перевел мошенникам более 6 млн рублей, когда решил сменить тариф
Когда было названо трехзначное число, со счета мужчины списались его накопления. Криминал
202
В Самаре задержан мошенник, обманувший пенсионерку по телефону
03 октября 2023, 09:53
В Самаре задержан мошенник, обманувший пенсионерку по телефону
Ущерб, причиненный потерпевшей противоправными действиями злоумышленника, составил 400 000 рублей. Происшествия
186
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенника
01 октября 2023, 11:55
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенника
Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. Криминал
569
В центре внимания
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
3 октября 2023  11:58
Самарский театр драмы приглашает на экскурсии
356
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
3 октября 2023  10:51
Самарцев приглашают на городской фестиваль «Назад в город»
499
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
2 октября 2023  13:56
В Самаре открыли благоустроенный сквер Первых космонавтов
455
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
2 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров поздравил в праздником работников среднего профессионального образования
390
В Самаре тепло поступили уже в 95% объектов соцсферы
2 октября 2023  12:25
В Самаре тепло поступило уже в 95% объектов соцсферы
489
Весь список