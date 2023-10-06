Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области работают группы активного долголетия для людей в возрасте и с особенностями здоровья
В Самарской области работают группы активного долголетия для людей в возрасте и с особенностями здоровья
В Чапаевске планируют создать производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива
В Чапаевске планируют создать производство цетаноповышающих присадок для дизельного топлива
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
Виктор Кудряшов поздравил с профессиональным праздником учителей города Снежное Донецкой Народной Республики
Виктор Кудряшов поздравил с профессиональным праздником учителей города Снежное Донецкой Народной Республики
В Самарской области уничтожат полтонны немаркированного алкоголя
В Самарской области уничтожат полтонны немаркированного алкоголя
Правительство России утвердило меры для сохранения стабильности на топливном рынке
Правительство России утвердило меры для сохранения стабильности на топливном рынке
В Сызрани нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Сызрани нашли пропавшую 12-летнюю девочку
В Самарской области ищут должников
В Самарской области ищут должников
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.68
0.22
EUR 104.79
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинцы в соцсетях пожаловались на водителя, ездившего по тротуару

6 октября 2023 09:14
117
Тольяттинцы в соцсетях пожаловались на водителя, ездившего по тротуару

4 октября 2023 года в вечернее время возле дома 18 на бульваре Гая в Тольятти прохожие обратили внимание на автомобиль Hyundai Solaris,  который ездил по тротуару. Очевидцы не сообщили о происходящем в полицию, а выложили видео в социальные сети.

В ходе мониторинга СМИ сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявили эту информацию и направили ее в Госавтоинспекцию Управления МВД России по г. Тольятти.

Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, просмотрели и изъяли записи с их телефонов. Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение правонарушителя, оперативно задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что таким образом решил припарковать свой автомобиль, так как не нашел другого места. О том, что от этого могли пострадать прохожие и другие автовладельцы, не задумывался.

Сотрудниками полиции в отношении 33-летнего местного жителя за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.15 КоАП РФ (движение по тротуарам в нарушение Правил дорожного движения) собран административный материал.  Должностным лицом Госавтоинспекции правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

Полицейские так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее в полиции получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области за три дня задержали 74 водителя в состоянии опьянения
02 октября 2023, 13:43
В Самарской области за три дня задержали 74 водителя в состоянии опьянения
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора. Происшествия
592
В Самарской области у пьяного мотоциклиста арестовали мопед
01 октября 2023, 10:59
В Самарской области у пьяного мотоциклиста арестовали мопед
Правоохранители остановили мопед под управлением 46-летнего мужчины без шлема. Происшествия
644
Сотрудники полиции и общественники напомнили самарским ребятам ПДД
29 сентября 2023, 13:14
Сотрудники полиции и общественники напомнили самарским ребятам ПДД
Также сотрудниками полиции была организована акция «Свет дарит жизнь». Общество
463
В центре внимания
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
6 октября 2023  11:03
В Самарской области временно ограничат движение по трассе М-5 «Урал»
29
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
433
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
460
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
306
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
344
Весь список