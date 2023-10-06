Тольяттинцы в соцсетях пожаловались на водителя, ездившего по тротуару

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4 октября 2023 года в вечернее время возле дома 18 на бульваре Гая в Тольятти прохожие обратили внимание на автомобиль Hyundai Solaris, который ездил по тротуару. Очевидцы не сообщили о происходящем в полицию, а выложили видео в социальные сети.

В ходе мониторинга СМИ сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявили эту информацию и направили ее в Госавтоинспекцию Управления МВД России по г. Тольятти.

Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, просмотрели и изъяли записи с их телефонов. Сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение правонарушителя, оперативно задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что таким образом решил припарковать свой автомобиль, так как не нашел другого места. О том, что от этого могли пострадать прохожие и другие автовладельцы, не задумывался.

Сотрудниками полиции в отношении 33-летнего местного жителя за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.15 КоАП РФ (движение по тротуарам в нарушение Правил дорожного движения) собран административный материал. Должностным лицом Госавтоинспекции правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

Полицейские так же отметили, что очевидцы не сообщили о правонарушителе в полицию, а поспешили поделиться видеозаписью в социальных сетях. Между тем, чем быстрее в полиции получат информацию о происходящем, планируемом или произошедшем противоправном событии, тем больше вероятность, что правонарушитель будет задержан в кратчайшие сроки и понесет заслуженное наказание.