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Тольяттинцы демонтировали вентиляционный блок и этим навредили соседям

26 сентября 2023 10:58
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Тольяттинцы демонтировали вентиляционный блок и этим навредили соседям

Судебные приставы Автозаводского района г. Тольятти убедили жильцов квартиры восстановить вентиляционный блок на кухне. Незаконный демонтаж короба стал причиной неисправности системы вентиляции у соседей этажом ниже.

Столкнувшись с неисправностью вентиляционной системы женщина обратилась с заявлением в управляющую компанию. Проведя осмотр жилого помещения та установила, что причиной является незаконная перепланировка проведенное в квартире этажом выше. Оказалось, что соседи женщины так увлеклись ремонтом, что демонтировали вентиляционный блок на кухне.

Суд, рассмотрев дело, обязал хозяев квартиры восстановить вентиляционный блок. Исполнительные документы поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Должники были надлежащим образом уведомлены о возбуждении исполнительных производств и предупреждены о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда.

В установленный срок собственники квартиры работы не выполнили. Сотрудник Службы установил, что за одним из должников зарегистрировано автотранспортное средство. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его имущества. Кроме того, владельцу автомобиля вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Эта же штрафная санкция коснулась и другого собственника квартиры.

Данные меры побудили хозяев исправить нарушения. Вентиляционный блок на кухне был восстановлен. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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