Тольяттинца обязали демонтировать пристрой к гаражу и освободить незаконно занимаемый земельный участок

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Судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти обязали местного жителя демонтировать пристрой к гаражу и освободить незаконно занимаемый земельный участок, используемый для хранения автомобильных сидений.

В суд обратились представители администрации г. Тольятти. В исковом заявлении они просили обязать 48-летнего мужчину демонтировать металлический пристрой к гаражу и освободить территорию от автомобильных сидений. Дело в том, что земельный участок, на котором возведен пристрой, находится в муниципальной собственности и в аренду не предоставлялся, тем не менее использовался жителем г. Тольятти самовольно без законных на то оснований.

Суд пришел к выводу об отсутствии у гражданина оснований для использования земельного участка и обязал жителя г. Тольятти освободить почти 400 кв.м. В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Судебный пристав уведомил об этом должника, определив сроки сноса и предупредив о последствиях неисполнения судебного решения.

Тем не менее, своевременных ответных действий со стороны должника не последовало, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении на выезд за пределы РФ и о взыскании штрафной санкции – исполнительского сбора. Мужчину также предупредили, что при дальнейшем бездействии последует привлечение к административной ответственности.

Данные меры возымели эффект. Мужчина демонтировал пристрой к гаражу и вывез автомобильные сиденья с территории.