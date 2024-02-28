Тольяттинца обвиняют в убийстве соседки

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По версии следствия, 26 февраля 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по месту жительства, в ходе ссоры нанес своей 68-летней соседке один удар ножом в область брюшной полости. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.