Тольяттинца обокрали в общежитии

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти с заявлением о краже обратился местный житель 1970 года рождения. Мужчина сообщил, что из его комнаты в общежитии похищены 7 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшего. Мужчина пояснил, что накануне вечером распивал спиртные напитки. Утром ушел на работу, а по возвращении обнаружил, что входная дверь комнаты приоткрыта, а из кошелька, который лежал около окна, пропали деньги.



Сотрудники полиции напоминают: чтобы избежать квартирных краж, примите меры предосторожности, установив надежные двери, замки и сигнализационные системы. Всегда, выходя из квартиры даже на короткое время, закрывайте двери на замок. При обнаружении кражи: - не входите в квартиру; - срочно вызовите полицию; - наблюдайте за квартирой до приезда работников полиции.