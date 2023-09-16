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Тольяттинский предприниматель указал информацию о реализуемых продуктах после вмешательства судебных приставов

16 сентября 2023 13:59
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Тольяттинский предприниматель указал информацию о реализуемых продуктах после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти Самарской области обязали индивидуального предпринимателя указать достоверную информацию о реализуемых продуктах, их срок годности и дату фасования.

Отсутствие необходимой информации о товарах и их производителе стало причиной обращения общественной организации по защите прав потребителей в суд, который удовлетворил требования истца о необходимости указания полной и достоверной информации о пищевых продуктах.

Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Должнику вручили копию возбужденного исполнительного производства и разъяснили, что неисполнение решения суда в добровольный срок может обернуться для него неприятными последствиями – применением мер принудительного характера. Несмотря на полученные разъяснения, индивидуальный предприниматель не спешил исполнять требования исполнительного документа.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Данная мера стала стимулом для  устранения всех нарушений.

Индивидуальный предприниматель указал полную и достоверную информацию о реализуемых товарах. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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