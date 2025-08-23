Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением

122

В начале августа текущего года в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль DAF.



В ходе административной процедуры водитель 1987 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.



Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.



По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.



По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.



В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.



Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО