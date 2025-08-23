Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте бдительны.
В регионе вечером 23 августа объявили опасность атаки БПЛА
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.
 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением

23 августа 2025 20:53
122
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

В начале августа текущего года в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль DAF.

В ходе административной процедуры водитель 1987 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника и вернули законному владельцу.
21 августа 2025, 09:08
В Тольятти мужчина в подъезде дома ударил пенсионера и отобрал у него телефон
Похищенное имущество полицейские изъяли у злоумышленника и вернули законному владельцу. Происшествия
428
Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил свыше 1 млн рублей.
19 августа 2025, 12:07
Тольяттинец поджог дом своей бывшей жены
Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил свыше 1 млн рублей. Закон
486
В ходе пьяной ссоры со своим знакомым обвиняемый нанес своему оппоненту удар ножом.
18 августа 2025, 16:05
Завершено расследование уголовного дела в отношении тольяттинца, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего его смерть
В ходе пьяной ссоры со своим знакомым обвиняемый нанес своему оппоненту удар ножом. Закон
676
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
413
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
804
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
804
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1131
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
922
Весь список