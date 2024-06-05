Тольяттинке помогли вернуть собаку левретку, о которой она заботилась

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Находясь на даче, жительница г. Тольятти нашла небольшого кобеля породы «Левретка». Собака была явно истощена и больна. Женщина тут же поспешила в ветклинику, где животному оказали медицинскую помощь.

С целью найти владельцев собачки жительница г. Тольятти обратилась в группу помощи животным, где было размещено соответствующее объявление. Пока же хозяева не объявлялись, собака жила с ней и получала всю необходимую медицинскую помощь, заботу и уход. Спустя четыре года с начала проживания у себя пса женщина собралась оформлять право собственности на безнадзорную собаку. Однако во время прогулки к ней подошла неизвестная и силой забрала домашнее животное, сообщив, что является его хозяйкой.

Нашедшая левретку жительница г. Тольятти обратилась в суд с требованием признать право собственности за ней и истребовать кобеля из незаконного владения. Суд удовлетворил требования женщины, заботившейся о собаке несколько лет, тем более что ответчица не смогла доказать, что действительно является владелицей породистого пса. В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и о временном ограничении на выезд за пределы страны. Также за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований судебные приставы составили в отношении нее протокол по ст. 17.15 КоАП РФ.

Принятые меры побудили должницу вернуть домашнее животное установленной судом владелице. В присутствии судебного пристава-исполнителя пес был передан взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.