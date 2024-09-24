Тольяттинке компенсировали ущерб за гибель белок

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Судебные приставы г. Новокуйбышевска взыскали в пользу заводчицы белок материальный ущерб и моральный вред, причиненный ей в результате смерти грызунов. Животные погибли из-за некачественной работы по установке домиков для них.

Жительница г. Новокуйбышевска занималась разведением белок определенной породы. Так как скоро у заводчицы ожидалось пополнение она попросила знакомого сделать для белки с бельчатами домик. Мужчина согласился. Работу выполнил. Однако конструкции закрепил не надежно. В результате перемещения белок они рухнули. Бельчата погибли, а самка потеряла возможность давать потомство. За компенсацией морального вреда и взысканием материального ущерба женщина обратилась в суд.



Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в смерти животных и обязал компенсировать моральный вред и материальный ущерб заводчице на общую сумму в 254 тысячи рублей. В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска поступил соответствующий исполнительный документ.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счета в банках. Также за неисполнение решения суда в добровольном порядке в отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности.

Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного моральный вред и материальный ущерб.

Фото: Дильдина Светлана