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Тольяттинка самовольно перестроила квартиру

21 сентября 2023 10:39
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Тольяттинка самовольно перестроила квартиру

 Под контролем судебных приставов-исполнителей отделения Автозаводского района №2 г. Тольятти жильцы квартиры восстановили дверной проем, перегородку, вентиляционную шахту и короб, демонтированные ими ранее с нарушениями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований.

Инспекционная проверка установила, что собственница жилья в одном из многоквартирных домов демонтировала дверной проем между кухней и коридором, перегородку в кладовой, а также  вентиляционную шахту и короб на кухне без соответствующих разрешений. Местная администрация обратилась в суд, потребовав обязать нарушителя привести квартиру в прежнее состояние.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Судебный пристав-исполнитель, вручив собственнице квартиры постановление о возбуждении исполнительного производства,  предупредил ее о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда.

Однако по истечении установленного судебным приставом срока жильцы квартиры к устранению нарушений так и не приступили. Тогда сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Только после этого собственники жилья переоборудовали квартиру в прежнее состояние.

Исполнительский сбор оплачен и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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