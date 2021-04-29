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Тольяттинец заработал на мигрантах 2 тысячи рублей, теперь может сесть на 3 года

29 апреля 2021 10:44
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Тольяттинец заработал на мигрантах 2 тысячи рублей, теперь может сесть на 3 года

В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев. 

По данным полицейских, безработный местный житель 1982 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на Московском проспекте, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 2 тысяч рублей. 

Отделом дознания ОП №21 УМВД России по г. Тольятти в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Теги: мигранты нелегальные мигранты уголовное дело

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