Тольяттинец заработал на мигрантах 2 тысячи рублей, теперь может сесть на 3 года

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В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

По данным полицейских, безработный местный житель 1982 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на Московском проспекте, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №21 УМВД России по г. Тольятти в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.