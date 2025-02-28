Тольяттинец заплатил почти 200 тысяч рублей за избиение соседа

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Житель одного из многоквартирных домов в г. Тольятти неожиданно испытал к своим соседям по лестничной клетке чувство глубокой неприязни. Ворвавшись в квартиру к пожилой паре, он нанес пожилому мужчине, в присутствии его жены, удар по лицу металлической частью утюга, высказывая при этом угрозы убийства.

Пострадавшие обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд принял решение взыскать в пользу потерпевших моральный вред в размере почти 200 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Комсомольского района

г. Тольятти было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы вынес постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должника в банках, а также об обращении взыскания на заработную плату.

В результате принятых мер компенсации морального вреда перечислена пострадавшей стороне. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.