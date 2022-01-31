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Тольяттинец угрожал взорвать площадь

31 января 2022 11:11
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Тольяттинец угрожал взорвать площадь

В январе в полицию Тольятти поступило сообщение о существующей угрозе одному из памятников Комсомольского района города Тольятти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Управления МВД России по г. Тольятти, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников Управления МВД России по г. Тольятти и Управления Росгвардии по Самарской предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили сообщившего об угрозе. Им оказался местный житель - мужчина 1958 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося. В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый работает в одном из государственных бюджетных учреждений города и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок от двух до трех лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.

 

Теги: Уголовное дело

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