Тольяттинец ударил ножом местного жителя из-за ревности

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Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1971 года рождения с ножевым ранением.

Сотрудники органов внутренних дел опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что между ним и сожителем его знакомой возник конфликт, в ходе которого оппонент нанес ему удар в живот предметом, похожим на нож, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождения подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный - ранее не судимый местный житель 1961 года рождения не стал отрицать своей причастности к произошедшему.

В ходе опроса мужчина пояснил, что приревновал свою сожительницу к потерпевшему, сначала хотел поговорить с ним, но в какой-то момент разозлился и ударил его ножом в живот. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Полицейские изъяли у задержанного предполагаемое орудие преступления – нож. По результатам проведенной экспертизы установлено, что этим ножом нанесен удар потерпевшему.