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Тольяттинец самовольно возвел на «захваченной» земле металлические конструкции и установил ограждение

27 ноября 2024 14:15
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Тольяттинец самовольно возвел на «захваченной» земле металлические конструкции и установил ограждение

Несмотря на то, что земельный участок находился в муниципальной собственности, житель г .Тольятти самовольно без законных на то оснований возвел на «захваченной» земле металлические конструкции и установил ограждение. Участок площадью 150 квадратных метров был освобожден благодаря вмешательству судебных приставов.

Ранее в суд обратились представители администрации с исковым заявлением, содержащим требование обязать местного жителя освободить земельный участок от возведенных строений, складируемого там инвентаря и ограждения. В результате суд пришел к выводу об отсутствии у гражданина оснований для использования земельного участка и удовлетворил исковые требования.

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. В рамках принудительного исполнения сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы страны, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Сотрудник Службы пояснил, что при дальнейшем бездействии последует привлечение к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Доводы судебного пристава возымели эффект.

Мужчина демонтировал металлические конструкции и убрал ограждение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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