Тольяттинец получил деньги за бракованный товар, но сам товар не возвращал

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В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

Мужчина приобрел в магазине электросамокат. В ходе эксплуатации владельцем был обнаружен заводской брак. Житель г. Тольятти обратился в суд. Магазин выплатил покупателю стоимость товара, неустойку, штраф и судебные издержки в размере 76 тысяч рублей. В свою очередь, после получения денег мужчина должен был вернуть бракованный товар, но не сделал этого.

Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти возбудили в отношении должника исполнительное производство, но в установленный срок некачественный товар возвращен не был. В связи с этим сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы страны, а также вынес постановление о взыскании исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Это побудило молодого человека вернуть электросамокат в магазин. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.