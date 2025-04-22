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Тольяттинец погасил долг в 1,5 млн рублей перед дочерью, опасаясь уголовного дела

22 апреля 2025 11:47
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Тольяттинец погасил долг в 1,5 млн рублей перед дочерью, опасаясь уголовного дела

После расставания с женой житель «Автограда», забыв о своем родительском долге, на протяжении нескольких лет не выплачивал своей дочери алименты. За время уклонения от обязанностей по содержанию своего ребенка мужчина накопил перед ней долг в 1,5 миллиона рублей.

В связи с тем, что мужчина от погашения задолженности намеренно уклонялся, судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил мужчине 30 часов обязательных работ. Но даже после отбытия наказания алиментщик не приступил к исполнению своих родительских обязательств.

Сотрудником органов принудительного исполнения должник был вызван на прием, где ему объяснили, что за дальнейшее уклонение от уплаты алиментов он будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мужчина сообщил судебному приставу-исполнителю, что  принял решение встать на защиту Родины и заключил с Министерством обороны РФ контракт. Полученные выплаты он сразу же перечислил своей дочери в счет погашения задолженности.

Судебный пристав направил исполнительный документ по месту несения Службы. С того периода удержания части денежных средств в счет погашения долга по алиментам стали производиться регулярно.

Теги: Судебные приставы

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