Тольяттинец освободил самовольно занятый участок земли после вмешательства судебных приставов

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Мужчина не имел правоустанавливающих документов на участок площадью 11 тысяч кв.м.

Житель г. Тольятти использовал участок земли в личных целях. Разместил на ее территории оборудование, контейнеры, строительные материалы и даже возвел пункт охраны. Администрация города была вынуждена обратиться в суд. Служители Фемиды, изучив приложенные доказательства, обязали мужчину освободить незаконно занятый земельный участок и привести его в надлежащий вид.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Сотрудник предупредил мужчину, что решение суда должно быть исполнено в установленный срок, в противном случае к должнику будет применен комплекс мер принудительного характера.

Требования судебного пристава мужчина проигнорировал. В отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также предупреждение об административной ответственности.

Принятые меры поставили точку в конфликте между должником и администрацией города. Мужчина демонтировал забор и освободил территорию.