Тольяттинец незаконно огородил забором приглянувшийся ему участок

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Житель г. Тольятти освободил земельный участок площадью 810 кв. м от металлических строений, забора и хозяйственного инвентаря после вынесения судебным приставом постановления о взыскании исполнительского сбора. Правоустанавливающие документы на использование земельного участка у мужчины отсутствовали.

Житель г. Тольятти незаконно увеличил площадь земельного участка путем ограждения не принадлежащей ему земли забором и возвел там же несколько объектов, а также разместил хозяйственный инвентарь. В суд с заявлением об освобождении территории, принадлежащей муниципалитету, обратилась местная администрация. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Должника ознакомили с соответствующими документами, а также разъяснили, чем может грозить неисполнение решения суда в добровольный срок. Несмотря на то, что мужчина был обо всем проинформирован, освобождать участок от строений и металлического забора он не спешил. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с нарушителя исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства он также был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Данные меры побудили изменить позицию мужчины и освободить земельный участок от строений, забора и хозинвентаря.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.