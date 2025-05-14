тольяттинец намеревался сбыть наркотик из грибов

150

К сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти поступила оперативная информация о том, что местный житель 2000 года рождения может быть причастным к незаконному обороту наркотиков.

С целью отработки полученных сведений оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его возле многоквартирного дома на бульваре Гая в Автозаводском районе города. В присутствии понятых осмотрели квартиру подозреваемого. В шкафу кухонного гарнитура полицейские обнаружили и изъяли 77 капсул с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Согласно заключению эксперта, вещество в капсулах является наркотическим – псилоцин, общей массой 13 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, запрещенное вещество мужчина получил из собранных и высушенных им галлюциногенных грибов.

По версии сотрудников органов внутренних дел, местный житель планировал сбывать наркотики на территории города через тайники – закладки.

Следственным управлением У МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, в крупном размере). По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.