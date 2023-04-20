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Сызранку обязали демонтировать забор, установленный на чужом участке

20 апреля 2023 10:10
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Сызранку обязали демонтировать забор, установленный на чужом участке

Судебные приставы отделения судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района запретили местной жительнице покидать территорию Российской Федерации, после чего она демонтировала забор, который установили самовольно, заняв тем самым соседский участок.

Однако незаконное ограждение стало не единственной причинной ссоры между двумя соседками. Помимо забора, садовод установила на участке летний водопровод, конструкция которого также «захватывала» часть участка соседки. Сооружение в итоге женщина демонтировала, а вот забор переносить не захотела. За восстановлением своих прав жительница г. Сызрани обратилась в суд. Рассмотрев материалы дела, суд обязал женщину демонтировать забор, граничащий с земельным участком заявительницы. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района.

Факт возбуждения исполнительного производства на должницу не подействовал – женщина продолжала игнорировать не только решение суда, но и законные требования судебного пристава-исполнителя. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении должницы постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

После этого женщина приступила к исполнению решения суда и демонтировала забор, граничащий с земельным участком соседки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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