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Супруги из Самары проведут 10 суток под арестом за неуплату алиментов

25 января 2023 09:35
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Супруги из Самары проведут 10 суток под арестом за неуплату алиментов

Родители, не желающие оказывать финансовую помощь своему ребенку, отправлены под арест на 10 суток. Общий долг, накопленный отцом и матерью, составил свыше 210 тысяч рублей.

Семейная пара из г. Самары была лишена родительских прав за асоциальный образ жизни. Известно, что они злоупотребляли спиртными напитками и не уделяли должного внимания ребенку. Решение суда, обязывающее ежемесячно выплачивать денежные средства на содержание ребенка, родители проигнорировали и продолжали также безответственно вести себя по отношению к нему.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары были возбуждены исполнительные производства. Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом супругов, а также направил в адрес должников требования о явке на прием в отделение. Родители не желали выходить на контакт и всячески избегали встреч с сотрудником Службы.

В рамках исполнительных производств судебные приставы выехали по месту проживания должников с постановлением о принудительном приводе. Отца с матерью доставили в отделение, где в отношении них были составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По результатам их рассмотрения суд назначил должникам наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

После отбытия наказания за родителями сохраняется обязанность по содержанию своего ребенка, а значит – и обязанность по погашению образовавшей задолженности и ежемесячном перечислении ребенку алиментных платежей. Если супруги продолжат уклоняться от исполнения своих обязательств, то их может ждать уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

 

Теги: Судебные приставы

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