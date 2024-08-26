Сухая трава горела сегодня в Безенчукском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала третьей.
В Самарской области прошел первый фестиваль по хоккею с шайбой «Хоккей на Волге»
Также очередную медаль Раиф Амирхатович завоевал на ночном забеге в Самаре, пробежав дистанцию 10 километров. Он занял второе место.
Сотрудник УФСИН СО стал абсолютным призером Самарского международного марафона
Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.
«Samara Open»: в Самаре на площади Куйбышева 343 команды сыграли в баскетбол 
Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.
В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
В результате атаки БПЛА на Саратов тяжело ранена женщина, поврежден ЖК
Насыщенную программу для гостей организовал Совет ветеранов совместно с полицейскими областного главка.
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Учебно-тренировочный сбор пройдет со 2 сентября по 10 сентября.
В сборную Беларуси вызван защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин
С 26 сентября текущего года двухэтажным станет и поезд №63/64 сообщением Самара – Санкт-Петербург.
КбшЖД: двухэтажными поездами перевезено около 1,5 млн пассажиров за семь месяцев 2024 года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.6
0.31
EUR 101.61
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретила делегацию ветеранов МВД Свердловской области
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра под открытым небом «Филин»
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сухая трава горела сегодня в Безенчукском районе

26 августа 2024 13:52
148
Сухая трава горела сегодня в Безенчукском районе

За 30 минут огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

Сегодня, 26 августа, в 9 часов 55 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что вдоль дороги, вблизи сельского поселения Макарьевка, горит сухая трава.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что отдельными очагами горит сухая трава на площади 70 квадратных метров.
На борьбу с огнем оперативно был подан 1 ствол «Б».
В 10 часов 8 минут пожар был локализован, а в 10 часов 22 минуты – полностью ликвидирован.
Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: в случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Шигонском районе горели бытовые и строительные отходы
26 августа 2024, 11:27
В Шигонском районе горели бытовые и строительные отходы
Произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. Происшествия
177
Площадь пожара в Крыму выросла до 75 га
26 августа 2024, 09:49
Площадь пожара в Крыму выросла до 75 га
Возгорание тушат более 380 пожарных при помощи 105 единиц техники. Происшествия
193
Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары.
20 августа 2024, 17:17
Как это было: 60 огнеборцев и 1000 квадратных метров стихии
Накануне произошел крупный пожар в Куйбышевском районе города Самары. Происшествия
932
В центре внимания
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
26 августа 2024  14:02
Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
608
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
26 августа 2024  11:50
С начала 2024 года более двух тысяч семей в Самарской области направили материнский капитал на образование детей
325
начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
26 августа 2024  11:31
Начальник ЦАФАП ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов проведет «прямую линию»
245
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
25 августа 2024  13:28
Названа дата окончания ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой в Самаре
744
В регионе проходит второй этап проекта
25 августа 2024  12:46
В регионе проходит второй этап проекта "Команда развития Самарской области"
530
Весь список