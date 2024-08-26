Сухая трава горела сегодня в Безенчукском районе

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За 30 минут огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.



Сегодня, 26 августа, в 9 часов 55 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что вдоль дороги, вблизи сельского поселения Макарьевка, горит сухая трава.



Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что отдельными очагами горит сухая трава на площади 70 квадратных метров.

На борьбу с огнем оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 10 часов 8 минут пожар был локализован, а в 10 часов 22 минуты – полностью ликвидирован.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: в случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"