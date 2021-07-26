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Судебные приставы взыскали с жителя Сызрани 1 миллион рублей долга

26 июля 2021 09:36
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Судебные приставы взыскали с жителя Сызрани 1 миллион рублей долга

Житель г. Сызрани взял у своей знакомой под расписку 1 миллион рублей. Денежные средства мужчина потратил на покупку косметологического аппарата. Когда женщина обратилась к своему знакомому за деньгами, он предложил ей забрать в счет долга аппарат. Женщина отказалась принимать оборудование, а мужчина отказался возвращать денежные средства. 

Жительница региона обратилась в суд за восстановлением своих прав. Суд признал ее требования законными и обязал ответчика вернуть женщине 1 миллион рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1
г. Сызрани.

Судебным приставом-исполнителем мужчина был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке он задолженность не погашал. В рамках исполнительно производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника был составлен протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», а также составлен акт описи и ареста доли в уставном капитале фирмы, в которой мужчина является учредителем.

После применения данных мер, должник преступил к погашению задолженности и заключил со взыскательницей соглашение о том, что он будет погашать долг в размере 1 миллиона рублей постепенно. Женщина «пошла на мировую» и отозвала исполнительный лист. Исполнительное производство окончено.

Теги: должники судебные приставы

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