Я нашел ошибку
Главные новости:
Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
Самая старая кошка в мире умерла в возрасте 33 лет
Самая старая кошка в мире умерла в возрасте 33 лет
Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ
Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ
Судебные приставы вернули жительнице Новокуйбышевска незаконно проданный автомобиль
Судебные приставы вернули жительнице Новокуйбышевска незаконно проданный автомобиль
В СамГМУ разрабатывают «умный» миограф
В СамГМУ разрабатывают «умный» миограф
Ипотека не сдается: в августе количество выдач выросло на 1%, объем – на 8%
Ипотека не сдается: в августе количество выдач выросло на 1%, объем – на 8%
Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
Многодетные семьи смогут получить юридические консультации бесплатно
Многодетные семьи смогут получить юридические консультации бесплатно
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы вернули жительнице Новокуйбышевска незаконно проданный автомобиль

16 сентября 2024 09:40
96
Судебные приставы вернули жительнице Новокуйбышевска незаконно проданный автомобиль

Судебные приставы вернули жительнице г. Новокуйбышевска автомобиль, который ее родственница якобы продала будучи в больнице в предсмертном состоянии.
После вступления в наследство жительница г. Новокуйбышевска посетила квартиру своей родственницы, чтобы разобраться с оставленными от покойной вещами. Среди бумаг она обнаружила страховые полиса на автомобиль. Начав выяснять, где находится транспортное средство, оказалось, что оно продано. Однако дата продажи, что обозначена в договоре купли-продажи совпадает с датой нахождения бывшей владелицы в больнице, в «красной зоне». Также наследница выяснила, что в то время, когда автомобиль перестал принадлежать ее родственнице, та находилась в критическом состоянии и к ней никто не приходил. Более того, согласно заключениям эксперта подпись в документах о продаже автомобиля принадлежит не бывшей владелице, а третьему лицу. За признанием сделки недействительной наследница обратилась в суд.
Рассмотрев материалы дела, суд обязал новых владельцев автомобиля вернуть оказавшийся у них в пользовании внедорожник. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель пояснил приобретшей автомобиль женщине, что судом принято решение о недействительности сделки и транспортное средство необходимо вернуть. В противном случае, к должнице будут применены меры принудительного воздействия.
Доводы сотрудника Службы побудили женщину передать транспортное средство законной владелице.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций
14 сентября 2024, 12:21
Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций
Должностными лицами в отношении юридических лиц составлено 30 протоколов об административных правонарушениях. Общество
802
В Самаре взыскали материальный ущерб за пробитый потолок и затопленную квартиру
13 сентября 2024, 09:56
В Самаре взыскали материальный ущерб за пробитый потолок и затопленную квартиру
Рассмотрев материалы дела, суд обязал устроившего ремонт жильца компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Происшествия
431
Жители Самары пожаловались в надзорный орган на расположенный на первом этаже их дома ресторан.
12 сентября 2024, 15:25
Судебные приставы приостановили деятельность одного из самарских ресторанов на 45 суток
Жители Самары пожаловались в надзорный орган на расположенный на первом этаже их дома ресторан. Закон
1068
В центре внимания
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
417
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
481
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
429
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
558
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1636
Весь список