Судебные приставы вернули жительнице Новокуйбышевска незаконно проданный автомобиль

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Судебные приставы вернули жительнице г. Новокуйбышевска автомобиль, который ее родственница якобы продала будучи в больнице в предсмертном состоянии.

После вступления в наследство жительница г. Новокуйбышевска посетила квартиру своей родственницы, чтобы разобраться с оставленными от покойной вещами. Среди бумаг она обнаружила страховые полиса на автомобиль. Начав выяснять, где находится транспортное средство, оказалось, что оно продано. Однако дата продажи, что обозначена в договоре купли-продажи совпадает с датой нахождения бывшей владелицы в больнице, в «красной зоне». Также наследница выяснила, что в то время, когда автомобиль перестал принадлежать ее родственнице, та находилась в критическом состоянии и к ней никто не приходил. Более того, согласно заключениям эксперта подпись в документах о продаже автомобиля принадлежит не бывшей владелице, а третьему лицу. За признанием сделки недействительной наследница обратилась в суд.

Рассмотрев материалы дела, суд обязал новых владельцев автомобиля вернуть оказавшийся у них в пользовании внедорожник. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель пояснил приобретшей автомобиль женщине, что судом принято решение о недействительности сделки и транспортное средство необходимо вернуть. В противном случае, к должнице будут применены меры принудительного воздействия.

Доводы сотрудника Службы побудили женщину передать транспортное средство законной владелице.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.