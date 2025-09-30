Судебные приставы в Самаре взыскали компенсацию за нарушение авторских прав

284

С индивидуального предпринимателя из г. Самары взыскали 20 тысяч рублей за продажу платков с изображениями, защищенными авторским правом.

Причиной судебного разбирательства стало использование дизайнов платков, принадлежащих Павловопосадской платочной мануфактуре. Женщина продавала платки с изображением рисунка, защищенного авторским правом. Правообладатель подал на самарчанку в суд, который вынес решение в пользу мануфактуры.

Исполнительный лист о взыскании компенсации с ответчицы был предъявлен в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

Исполняя решение суда, судебные приставы применили ряд мер, в том числе обратили взыскание на доходы предпринимательницы. В результате вся сумма задолженности списана со счетов должницы и перечислена взыскателю.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.