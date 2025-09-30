Я нашел ошибку
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Судебные приставы в Самаре взыскали компенсацию за нарушение авторских прав

30 сентября 2025 10:46
284
Судебные приставы в Самаре взыскали компенсацию за нарушение авторских прав

С индивидуального предпринимателя из г. Самары взыскали 20 тысяч рублей за продажу платков с изображениями, защищенными авторским правом.

Причиной судебного разбирательства стало использование дизайнов платков, принадлежащих Павловопосадской платочной мануфактуре. Женщина продавала платки с изображением рисунка, защищенного авторским правом. Правообладатель подал на самарчанку в суд, который вынес решение в пользу мануфактуры.

Исполнительный лист о взыскании компенсации с ответчицы был предъявлен в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары.

Исполняя решение суда, судебные приставы применили ряд мер, в том числе обратили взыскание на доходы предпринимательницы. В результате вся сумма задолженности списана со счетов должницы и перечислена взыскателю.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

