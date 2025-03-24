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Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире

24 марта 2025 10:08
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Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире

 

Под контролем судебных приставов женщина, проживающая в коммунальной квартире на ул. Некрасовской, демонтировала незаконно установленную в общем коридоре перегородку и душевую кабину.

Женщина самовольно заняла часть общего коридора в коммунальной квартире, тем самым вызвав недовольство проживающих по соседству людей. В досудебном порядке жильцам не удалось урегулировать свои претензии. В суд с исковым заявлением к зачинщице  конфликта обратился Департамент строительства и архитектуры Самарской области. Служители Фемиды приняли решение в пользу пострадавших от самоуправства соседки жителей многоэтажки. 

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары. В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы должница была проинформирована о последствиях неисполнения решения суда. Проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда,  судебный пристав вынес  постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также предупредил должницу об административной ответственности по ст. 17.15. КоАП РФ.

 В результате принятых мер женщина демонтировала перегородку и душевую кабину в общем коридоре. Исполнительное производство окончено.

Теги: Судебные приставы

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