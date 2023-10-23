Судебные приставы Самары передали на уничтожение сухофрукты

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Более 40 пачек сушенного манго с логотипами известных торговых марок было изъято судебными приставами Советского района г. Самары и передано на уничтожение в Росимущество.

Сухофрукты изъяли в одной из торговых точек города. Товар продавался без соответствующих документов и разрешения правообладателей на использование товарных знаков. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактной продукции на уничтожение.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали нелегальный товар и передали 40 пачек сушенного манго в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.