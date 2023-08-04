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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы Самары конфисковали две пилы у мужчины, уничтожившего зеленые насаждения

4 августа 2023 11:52
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Судебные приставы Самары конфисковали две пилы у мужчины, уничтожившего зеленые насаждения

Судебные приставы Советского района г. Самары конфисковали у жителя Волжского района две электропилы. От рук нарушителя пострадали десятки деревьев. Вещественные доказательства вины мужчины переданы на уничтожение в Росимущество.

Владелец земельного участка, которого не устроили окружающие его зеленые насаждения на прилегающей территории, решил спилить деревья, отнесенные к лесному фонду.  В дело подключились и его приятели. В итоге незаконная деятельность была пресечена. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», и назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на два года условно с конфискацией вещественных доказательств.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акт описи и ареста орудий преступления.

Две электрические пилы переданы судебным приставом в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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