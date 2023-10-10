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Судебные приставы Самары арестовали катер за долги

10 октября 2023 11:59
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Судебные приставы Самары арестовали катер за долги

Поводом для ареста маломерного судна у 54-летнего жителя г. Самары стала задолженность по налоговым платежам в размере 130 тысяч рублей. Катер, обнаруженный на одной из лодочных станций, передан судебными приставами на хранение в специализированную организацию.

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении местного жителя было возбуждено несколько исполнительных производств. С должником неоднократно беседовали, убеждали оплатить долг, а принятые в отношении неплательщика меры результата так и не приносили.

В рамках рейдового мероприятия судебными приставами Железнодорожного района г. Самары на территории одной из лодочных станций было обнаружено маломерное судно, принадлежащее должнику. Узнав об этом, сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре направили коллегам из районного отделения поручение об аресте данного транспортного средства. 

Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары выехали на лодочную станцию и составили акт описи и ареста принадлежащего должнику катера. Владельцу судна разъяснили, что задолженность по налоговым платежам должна быть погашена в течение 10 дней. Если ее не оплатить, то после оценки маломерное судно будет реализовано в счет погашения долга.

Узнать о задолженности и при наличии оплатить ее, можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области по ссылке https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip.

Теги: Судебные приставы

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