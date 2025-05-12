Судебные приставы региона помогли ветеринарному врачу восстановиться в должности

216

Женщина, работающая ветеринарным врачом, была уволена, по ее мнению, незаконно. Нареканий со стороны работодателя за все время работы в ее адрес не поступало.️ А потому для увольнения женщины с занимаемой должности не было никаких законных оснований, но несмотря на это трудовой договор с ней все же расторгли.

На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил об этом директора компании. Сотрудник Службы разъяснил руководству о последующих принудительных мерах в случае неисполнения решения суда в установленный срок. Кроме того, работодатель был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Осознав серьезность ситуации, руководитель организации в кратчайшие сроки восстановил в должности специалиста.