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Судебные приставы разыскали больного туберкулезом самарца и отправили его на лечение

9 марта 2023 10:01
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Судебные приставы разыскали больного туберкулезом самарца и отправили его на лечение

Житель г. Самары является больным активной формой туберкулеза, но при этом уклоняется от обязательного лечения. Своими действиями мужчина нарушает санитарно-противоэпидемический режим и создает территориальный очаг опасной инфекции. Безответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих стало причиной для обращения в суд.

В ходе судебного разбирательства было принято решение отправить мужчину на принудительную госпитализацию в стационар на 6 месяцев. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении него возбудили соответствующее исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о необходимости исполнения требований исполнительного документа и предупредил, что в случае игнорирования решения суда ему будет грозить административная ответственность. Однако мужчина вместо того, чтобы отправиться на лечение, решил скрыться от органов принудительного исполнения. В отношении должника завели разыскное дело.

В ходе розыска сотрудники Службы установили, что должник запланировал визит в МФЦ. В назначенное время у входа в здание его встретили судебные приставы, которые и препроводили мужчину в медицинское учреждение.

Исполнительное производство о принудительной госпитализации окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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