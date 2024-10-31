Судебные приставы помогли самарцу оформить трудовой договор

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Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти обязали организацию, занимающуюся инженерными изысканиями, оформить трудовой договор и внести в трудовую книжку жителя г. Самары сведения о работе.

Мужчина устроился инженером-проектировщиком бетонных лестниц в одну из фирм Тольятти, но официально трудовой договор с ним заключен не был. Работник обратился в суд, который обязал организацию заключить трудовой договор и внести в трудовую книжку сведения о работе.

Сотрудники органов принудительного исполнения возбудили в отношении компании исполнительное производство. Также руководству организации вручили требование и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Должник-организация, не желая сталкиваться с ограничительными мерами, исполнила решение суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.