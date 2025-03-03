Судебные приставы помогли самарцу добиться ремонта крыши

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары проконтролировали ремонт кровли многоквартирного дома. Из-за ее повреждения затопило одну из квартир.

Пострадавший от залива квартиры житель г. Самары обратился в суд с иском к компании, занимающейся ремонтом многоквартирных домов. Причиной затопления его жилья стал некачественный монтаж кровли подрядной организацией. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал компанию произвести ремонт и устранить нарушения. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

Сотрудник органов принудительного исполнения уведомил должника-организацию о возбуждении исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Однако компания не ликвидировала нарушения и не заменила некачественное покрытие. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также предупредил об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Принятые сотрудником Службы меры побудили организацию произвести ремонт кровли. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.