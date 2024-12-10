Судебные приставы помогли самарцам добиться замены облицовочного материала дома

245

Управляющая компания г. Самары произвела работы по наружной облицовке стен многоквартирного дома с нарушением норм пожарной безопасности. После предупреждения руководства об уголовной ответственности, компания утеплила стены материалом, имеющим низкую горючесть.

Проверка показала, что материал, которым утеплен фасад многоквартирного дома, не соответствует показателям пожарной безопасности. Одна из неравнодушных жительниц дома обратились в суд, который признал факт халатного отношения работников компании к своим обязанностям и обязал устранить нарушения, заменив облицовочный материал стен жилого многоквартирного дома.

В отношении представителя организации в отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Управляющая компания решение суда в установленный срок не исполнила. Судебный пристав-исполнитель вынес в отношении юридического лица постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, руководство предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Аргументы сотрудника Службы убедили руководство не медлить с исполнением решения суда. Управляющая компания заменила облицовочный материал в соответствии с требованиями пожарной безопасности и оплатила исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.