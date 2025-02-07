Я нашел ошибку
Главные новости:
Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах
Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд
Производителей смертельного «Мистера сидра» отдали под суд
На фасадах исторических зданий в центре Самары появится подсветка
На фасадах исторических зданий в центре Самары появится подсветка
Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян.
Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян
72-летняя самарчанка отдала мошенникам 2,8 млн рублей
72-летняя самарчанка отдала мошенникам 2,8 млн рублей
У самарских школьников появилась возможность выиграть путевку в МДЦ «Артек»
У самарских школьников появилась возможность выиграть путевку в МДЦ «Артек»
Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру
Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру

7 февраля 2025 11:07
115
Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру

Судебные приставы Промышленного района г. Самары обязали собственников квартиры произвести дезинфекцию комнат, в которых вместе с хозяевами проживало более 10 кошек. Сотрудники Службы позаботились о дальнейшей судьбе домашних животных и передали их в приют.

Отсутствие надлежащего ухода за домашними животными привело к тому, что по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов животных, а сама квартира перестала соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Жильцы многоквартирного дома обратились в суд, который обязал  семью вывезти кошек, а в квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении собственников квартиры в отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительные производства.

Судебный пристав-исполнитель установил должникам срок для исполнения судебного решения, однако добровольно они его не исполнили. В результате в отношении жильцов антисанитарной квартиры были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждого, а для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация. Будучи неравнодушными к дальнейшей судьбе домашних животных, судебные приставы передали домашних животных в местный приют.

Получив очередное требование от сотрудника Службы, хозяева квартиры провели санитарную обработку помещения и сделали косметический ремонт в квартире.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу дочери погибшей самарчанки
06 февраля 2025, 13:11
Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу дочери погибшей самарчанки
В результате нарушения водителем, совершающем обгон, правил дорожного движения транспортные средства столкнулись. Происшествия
377
Житель Самарской области за пьяную езду лишился машины
05 февраля 2025, 13:20
Житель Самарской области за пьяную езду лишился машины
Автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО. Происшествия
507
Самарчанка самовольно возвела на лестничной площадке перегородку с металлической дверью
04 февраля 2025, 10:30
Самарчанка самовольно возвела на лестничной площадке перегородку с металлической дверью
Управляющая компания обратилась в суд. Происшествия
529
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
66
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
150
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
425
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
468
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
327
Весь список