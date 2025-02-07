Судебные приставы помогли десяткам самарцев, чьи соседи захламили квартиру

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Судебные приставы Промышленного района г. Самары обязали собственников квартиры произвести дезинфекцию комнат, в которых вместе с хозяевами проживало более 10 кошек. Сотрудники Службы позаботились о дальнейшей судьбе домашних животных и передали их в приют.

Отсутствие надлежащего ухода за домашними животными привело к тому, что по всему подъезду распространился стойкий запах экскрементов животных, а сама квартира перестала соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Жильцы многоквартирного дома обратились в суд, который обязал семью вывезти кошек, а в квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении собственников квартиры в отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительные производства.

Судебный пристав-исполнитель установил должникам срок для исполнения судебного решения, однако добровольно они его не исполнили. В результате в отношении жильцов антисанитарной квартиры были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждого, а для исполнения судебного решения была привлечена специализированная организация. Будучи неравнодушными к дальнейшей судьбе домашних животных, судебные приставы передали домашних животных в местный приют.

Получив очередное требование от сотрудника Службы, хозяева квартиры провели санитарную обработку помещения и сделали косметический ремонт в квартире.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.