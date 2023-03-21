Судебные приставы отправили больного туберкулезом самарца лечиться

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Некоторое время назад у мужчины диагностировали опасное инфекционное заболевание – туберкулез. Лечиться самарчанин отказывался. Подвергающего риску свое здоровье и здоровье окружающих мужчину разыскали судебные приставы г. Самары и принудительно доставили в диспансер.

Решение о принудительной госпитализации гражданина было вынесено судом. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник Службы неоднократно выезжал по месту проживания гражданина, чтобы убедить его добровольно обратиться в медучреждение. Однако при каждом визите разговору препятствовала мать должника, которая скрывала местонахождение сына и вводила в заблуждение сотрудников Службы, говоря что он находится в разъездах. После неоднократных попыток связаться с должником судебные приставы объявили мужчину в розыск.

Сотрудниками Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску в ходе разыскных мероприятий местонахождение больного активной формой туберкулеза было установлено. Мужчину установили рядом с одним из крупных торговых центров. Судебные приставы препроводили должника в медицинское учреждение.

Исполнительное производство о принудительной госпитализации окончено фактическим исполнением.