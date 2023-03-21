Судебные приставы отправили больного туберкулезом самарца лечиться

Я нашел ошибку
Главные новости:
На счету спортсменов Самарской области золотые и серебряные награды.
В Москве состоялся первый этап Кубка России по пляжному теннису
На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут выпускать авто премиального бренда из КНР
Делегация Самарской области приняла участие в 7-ом Международном форуме труда, который прошел в Санкт-Петербурге.
Проект модернизации центров занятости населения Самарской области высоко оценен на Международном форуме труда
Посещать баню противопоказано, в частности, беременным женщинам, людям с острыми инфекционными заболеваниями, а также тем, у кого опухают суставы.
Врач предупредил россиян о рисках посещения бани
"Очень важно, что на выставке мы познакомимся с реальными героями сегодняшнего времени."
В Историческом парке Самары открылась новая мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации»
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся отдельных направлений развития региона.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым
Одним из важных профилактических обследований является флюорография. Подростки с 15 лет и взрослые жители должны проходить ее ежегодно.
Жителям региона медработники настоятельно рекомендую регулярно посещать поликлиники с профилактической целью
В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам
В Самарской области завершилось первенство России по русским шашкам
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.24
0.64
EUR 82.37
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы отправили больного туберкулезом самарца лечиться

21 марта 2023 10:28
169
Судебные приставы отправили больного туберкулезом самарца лечиться

Некоторое время назад у мужчины диагностировали опасное  инфекционное заболевание – туберкулез. Лечиться самарчанин отказывался. Подвергающего риску свое здоровье и здоровье окружающих мужчину разыскали судебные приставы г. Самары и принудительно доставили в диспансер.

Решение о принудительной госпитализации гражданина было вынесено судом. На основании исполнительного документа в отделении судебных приставов Советского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник Службы неоднократно выезжал по месту проживания гражданина, чтобы убедить его добровольно обратиться в медучреждение. Однако при каждом визите разговору препятствовала мать должника, которая скрывала местонахождение сына и вводила в заблуждение сотрудников Службы, говоря что он находится в разъездах. После неоднократных попыток связаться с должником судебные приставы объявили мужчину в розыск.

Сотрудниками Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску в ходе разыскных мероприятий местонахождение больного активной формой туберкулеза было установлено. Мужчину установили рядом с одним из крупных торговых центров. Судебные приставы препроводили должника в медицинское учреждение.

Исполнительное производство о принудительной госпитализации окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанка задолжала ребенку 200 тысяч рублей
20 марта 2023, 12:46
Самарчанка задолжала ребенку 200 тысяч рублей
Алиментщица посчитала, что решить проблему выплаты алиментов можно скрывшись от судебных приставов. Происшествия
297
Тольяттинка в многоквартирном доме закрыла системы холодного и горячего водоснабжения сантехническими коробами и плитами
17 марта 2023, 09:52
Тольяттинка в многоквартирном доме закрыла системы холодного и горячего водоснабжения сантехническими коробами и плитами
Судебные приставы убедили женщину демонтировать самовольно возведенную конструкцию. Происшествия
639
ГУ ФССП СО  ведет активную работу по  формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг.
15 марта 2023, 15:49
ГУ ФССП СО: о надзоре за коллекторской деятельностью
ГУ ФССП СО  ведет активную работу по  формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг. Общество
737
В центре внимания
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
21 марта 2023  13:15
В Самаре добавили рейсы на маршруты №№ 51 и 78
186
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
20 марта 2023  13:53
Российское общество «Знание» проведет для молодежи Самары двухдневный карьерный форум
482
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
20 марта 2023  10:36
По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в Самарской области достигли 446,7 млрд рублей
400
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
19 марта 2023  09:48
Дмитрий Азаров обратился к работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ Самарской области
723
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023  15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
1372
Весь список