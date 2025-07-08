Судебные приставы оштрафовали самарца за незаконную ловлю рыбы

80

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 25 тысяч рублей за незаконно выловленных сазанов.

Рыбак выловил несколько особей рыбы незаконным способом — с помощью самодельной снасти, тем самым причинив значительный ущерб водным биологическим ресурсам.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав разъяснил должнику меры, которые могут быть применены в случае неуплаты долга. Понуждая нарушителя к оплате штрафа, сотрудник Службы обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины. Его также предупредили, что в случае уклонения от исполнения решения суда уголовный штраф будет заменен на более серьезный вид наказания.

Комплекс мер побудил мужчину оперативно погасить задолженность. Исполнительное производство окончено.