Судебные приставы Красноглинского района убедили мужчину перенести спутниковую антенну, установленную рядом с балконом соседки

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары убедили мужчину перенести спутниковую антенну, установленную рядом с балконом соседки. Оборудование затеняло солнечный свет и загораживало обзор на Волгу.

Женщина неоднократно обращались к владельцу антенны с просьбой убрать оборудование, однако ее требование оставалось без внимания. Тогда собственница квартиры была вынуждена обратиться в суд.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес в отношении владельца антенны постановление о взыскании исполнительского сбора, а также ограничил его в праве выезда за пределы страны. Кроме того, мужчина был предупрежден об административной ответственности за неисполнение решения суда.

В итоге житель г. Самары демонтировал спутниковую антенну.