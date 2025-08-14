Я нашел ошибку
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Судебные приставы Красноглинского района убедили мужчину перенести спутниковую антенну, установленную рядом с балконом соседки

14 августа 2025 13:18
191
Судебные приставы Красноглинского района убедили мужчину перенести спутниковую антенну, установленную рядом с балконом соседки

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары убедили мужчину перенести спутниковую антенну, установленную рядом с балконом соседки. Оборудование затеняло солнечный свет и загораживало обзор на Волгу.

Женщина неоднократно обращались к владельцу антенны с просьбой убрать оборудование, однако ее требование оставалось без внимания. Тогда собственница квартиры была вынуждена обратиться в суд.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав вынес в отношении владельца антенны постановление о взыскании исполнительского сбора, а также ограничил его в праве выезда за пределы страны. Кроме того, мужчина был предупрежден об административной ответственности за неисполнение решения суда.

В итоге житель г. Самары демонтировал спутниковую антенну.

